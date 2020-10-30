Лукашенко заявил о раздрае в рядах белорусской оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в рядах оппозиции начался раздрай и борьба за гранты для конкретных организаций. Об этом он сказал в ходе встречи с МВД страны, фрагмент которой опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«Создали уже народное антикризисное управление... Но есть Координационный совет. Нет, управление еще. А почему? Раздрай начался», — отметил Лукашенко. Он также отметил, что бежавшие из страны оппозиционеры начали создавать «правительства в изгнании». «Для чего? Финансирование. Гранты же будут давать под организации», — пояснил глава государства.

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По мнению Лукашенко, лидерам оппозиции не надо ничего хорошего в Белоруссии. Их интересует лишь финансовая сторона вопроса, добавил он.

Ранее выехавший в Польшу член президиума Координационного совета белорусской оппозиции заявил о создании Национального антикризисного управления (НАУ), целью которого будет достижение стабильности в стране в момент перехода власти к демократическим силам.

26 октября после того, как бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку, в стране начался новый всплеск протестной активности. Ряд крупных предприятий столкнулся с проблемами на производстве. Требования протестующих остаются неизменными на протяжении почти трех месяцев: отставка действующего руководства страны и прекращение насилия со стороны силовиков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает, что победил на выборах в августе обманом, а также называет все сообщения об издевательствах над задержанными и заключенными фейками.