Лукашенко объявил переход к последним этапам протеста

Организаторы протеста в Белоруссии начали переход к последним этапам цветной революции, характеризующимся радикализацией действий недовольных. Об этом объявил президент Александр Лукашенко на встрече с коллективом МВД. Его цитирует БЕЛТА.

«Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог, кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил», — сказал он и добавил, что «отступать некуда».

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В связи с этим Лукашенко поручил оперативно внести изменения в нормативно-правовую базу по охране порядка, в том числе наделить дополнительными полномочиями представителей главы государства в регионах. Он подчеркнул, что власти переходят к более жестким мерам, но будут действовать «красиво, чтобы комар носа не подточил».

«С сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они (протестующие — прим. «Ленты.ру») прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук», — заявил Лукашенко.

Ранее он уже назвал происходящее в стране «террористической войной против Белоруссии», пояснив, что митингующие перешли к экстремистским действиям. Таким образом Лукашенко повторил объявление КГБ о том, что противники действующей власти готовят диверсии в составе организованных преступных групп. О радикализации протеста также заявили МВД и Генпрокуратура.

Кроме того, в МВД подчеркнули, что силовики имеют право врываться в квартиры для задержания протестующих, а также назвали условия применения боевого оружия против участников массовых акций. Это диверсии и нападения на сотрудников силовых ведомств.

Протесты в Белоруссии продолжаются уже почти три месяца. С 26 октября наблюдается всплеск их активности после того, как Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку. Крупнейшие предприятия республики столкнулись с проблемами на производстве. Кроме того, акцию активно поддержали студенты, в связи с чем Лукашенко отдельно потребовал начать отчисления. Требования недовольных не меняются: они включают отставку нынешнего руководства страны, освобождение задержанных и прекращение насилия со стороны силовиков. Президент считает, что протесты проплачены Западом, действия ОМОНа при жестких разгонах митингов полностью правомерны, а сообщения о пытках заключенных — фейки.