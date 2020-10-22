В МВД Белоруссии заявили о перерастании протестов в террористическую угрозу

МВД Белоруссии заявило, что протесты в стране перерастают в террористическую угрозу. Об этом сообщает РИА Новости.

Такие выводы в ведомстве сделали в связи с поджогами в Жодино и Солигорске. В Жодино попытались поджечь прокуратуру, а в Солигорске — здание комитета судебных экспертиз. Также там оставили угрозы в отношении главы «Беларуськалия», где до сих пор сохраняет свою активность стачечное движение.

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«Очевидно, что вчерашние тематические протесты перерастают в террористические угрозы. Сотрудники правоохранительных органов не оставят без внимания ни один подобный случай и примут все меры для пресечения и раскрытия преступлений», — говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет (СК) Белоруссии заявил, что есть факты вымогательства у бизнесменов денег для «бастующих». В августе директору одной из турфирм Минска пришло СМС от неизвестных «с требованием перечислить деньги "политзаключенным и бастующим" под угрозой применения насилия в отношении него и его близких родственников"», утверждают в СК. Получив сообщение во второй раз, предприниматель обратился в милицию. Возбуждено дело по статье «Вымогательство».

В Белоруссии третий месяц проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотирующийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Митингующих поддержали работники ряда предприятий, заявив о забастовке.

Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад. Силовики возбудили дело о попытке захвата власти в связи с созданием Координационного совета оппозиции.