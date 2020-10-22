Белорусской оппозиции присудили премию Сахарова

В Европарламенте объявили о присуждении премии Сахарова «За свободу мысли» 2020 года белорусской оппозиции.

При номинации отмечалось, что демократическая оппозиция в Белоруссии, которую представляет Координационный совет, — «инициатива храбрых женщин и деятелей в сфере политики и гражданского общества». Лауреат премии выбирался решением лидеров ведущих фракций законодательного органа. Премия будет вручена в резиденции европейского парламента в Брюсселе 16 декабря.

Известно, что в шорт-листе премии также были экологические активисты из Эль-Гуапиноля в Гондурасе и архиепископ Мосула в Ираке.

В 2018 году лауреатом премии Сахарова «За свободу мысли» за 2018 год стал отбывающий тогда наказание в ямальской колонии украинский режиссер Олег Сенцов. В 2019 году он был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной и вернулся на родину.

Премия, названная в честь советского физика и лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова, была учреждена в 1988 году и присуждается людям и организациям за достижения в области защиты прав человека.

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