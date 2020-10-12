Европа выдвинула белорусскую оппозицию на премию Сахарова

Европарламент (ЕП) включил белорусскую оппозицию в список финалистов премии Сахарова «За свободу мысли» 2020 года. Об этом сообщается на сайте законодательного и представительного органа Европейского союза.

По итогам голосования на совместном заседании комитетов ЕП по иностранным делам и по вопросам развития демократическая оппозиция в Белоруссии, которую представляет Координационный совет — «инициатива храбрых женщин и деятелей в сфере политики и гражданского общества», — стала одним из финалистов премии.

Кроме того, в шорт-лист премии попали экологические активисты из Эль-Гуапиноля в Гондурасе и архиепископ Мосула в Ираке. Лауреат премии будет выбран 22 октября решением лидеров ведущих фракций ЕП. Премия будет вручена в резиденции европейского парламента в Брюсселе 16 декабря.

В 2018 году лауреатом премии Сахарова «За свободу мысли» за 2018 год стал отбывающий наказание в ямальской колонии украинский режиссер Олег Сенцов. В 2019 году он был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной и вернулся на родину.

Премия, названная в честь советского физика и лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова, была учреждена в 1988 году и присуждается людям и организациям за достижения в области защиты прав человека.