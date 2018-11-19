Жан-Люк Годар отказался приехать в Россию из-за дела Сенцова

Французский режиссер Жан-Люк Годар отказался посетить Россию из-за украинского кинематографиста Олега Сенцова, отбывающего наказание в ямальской колонии. Об этом сообщает L'essentiel в понедельник, 19 ноября.

Отмечается, что Годара пригласили в петербургский Эрмитаж на выставку. Режиссер направил письмо заведующему отделом современного искусства музея Дмитрию Озеркову, в котором поблагодарил за приглашение, отметив, что из-за тяжелых условий содержания Сенцова «не чувствует себя вправе в настоящий момент посещать Эрмитаж, несмотря на его теплое отношение к русскому народу».

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Олег Сенцов был осужден на 20 лет строгого режима в августе 2015-го. Суд признал его виновным в создании террористического сообщества, организации взрывов и поджогов в Севастополе, а также в незаконном хранении оружия и взрывчатки. Свою вину режиссер не признал.

В мае 2018 года он начал голодовку с требованием освободить из российских колоний всех украинских политзаключенных, к которым причисляет и себя. Он стал принимать пищу после 145 дней протеста, когда ему пригрозили принудительным кормлением.

В поддержку Сенцова высказывались такие деятели культуры, как Стивен Кинг, Джонни Депп, Педро Альмодовар, Тильда Суинтон, Вим Вендерс, Аки Каурисмяки, Сергей Лозница, Анджей Вайда, Кшиштоф Занусси, руководство Европейской киноакадемии, Польской киноакадемии, а также организаторы Венецианского кинофестиваля. В октябре Сенцов стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» за 2018 год.

87-летний Жан-Люк Годар снял такие фильмы, как «На последнем дыхании», «Мужское-женское», «Жить своей жизнью» и «Банда аутсайдеров».

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