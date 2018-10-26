Обнародовано завещание Олега Сенцова

Отбывающий наказание в ямальской колонии украинский режиссер Олег Сенцов попросил опубликовать его завещание. Письмо с просьбой об этом передала телеканалу «Громадське» его сестра Наталия Каплан.

«Я, Сенцов Олег Геннадиевич, находясь в здравом уме и светлой памяти, завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно "Носорог", "Кай", а также написанные мной в неволе "Блистательный мир", "Вороны" и "Кристи", моей соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий в качестве режиссера-постановщика. В случае ее отказа она имеет право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, а также выбрать компанию-производителя этих фильмов», — говорится в письме.

Своими правопреемниками, наследниками и получателями гонораров после смерти Сенцов назначил своих детей: дочку Алину и сына Владислава. Завещание было составлено в ИК-8 города Лабытнанги и заверено адвокатом Дмитрием Динзе 7 сентября.

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В октябре режиссер стал лауреатом премии Сахарова «За свободу мысли» за 2018 год.

Олег Сенцов был осужден на 20 лет строгого режима в августе 2015-го. Суд признал его виновным в создании террористического сообщества, организации взрывов и поджогов в Севастополе, а также в незаконном хранении оружия и взрывчатки. Свою вину режиссер не признал.

14 мая 2018 года Сенцов начал голодовку и потребовал освободить из российских колоний всех украинских политзаключенных, к которым он себя причисляет. 6 октября, по истечении 145 дней протеста, он стал принимать пищу после угроз начать принудительное кормление. За время забастовки Сенцов похудел на 20 килограммов и серьезно подорвал здоровье: у него начались проблемы с сердцем, мозгом, желудком, печенью, почками, кишечником.

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