Пакистанская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай стала самой молодой посланницей мира в истории ООН. Об этом сообщает Reuters.

19-летнюю Юсуфзай назначил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш (Antonio Guterres), во время торжественной церемонии назвав пакистанку героиней, а также преданным и великодушным человеком.

Малала, ставшая самой молодой посланницей мира в истории ООН, в ответной речи подчеркнула важность образования. «Экстремисты пытались сделать все возможное, чтобы остановить меня. Они пытались меня убить, однако у них не получилось это сделать», — отметила она.

Юсуфзай получила известность в 2009 году, когда в возрасте 11 лет стала вести для «Би-би-си» блог о жизни в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. В нем она, в частности, рассказывала о том, что захватившие власть в регионе талибы не разрешают девочкам учиться в школе.

В октябре 2012 года девушку ранили в голову боевики «Техрик-и-Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России). Врачи смогли спасти жизнь девушки. Правительство помогло Малале и ее семье переехать в Лондон для дальнейшего лечения, где пакистанцы и остались. Боевики пообещали Юсуфзай новые нападения в случае возвращения на родину.

В октябре 2014 года Малала получила Нобелевскую премию мира как борец против угнетения детей и молодежи и за право всех детей на получение образования. До этого в 2013-м Юсуфзай получила премию имени Сахарова.