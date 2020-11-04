Раскрыты темы телефонного разговора Путина и Лукашенко

Раскрыты темы телефонного разговора, который состоялся 4 ноября между президентом России Владимиром Путиным и белорусским коллегой Александром Лукашенко. Информация об этом размещена на официальном сайте Кремля.

«В ходе телефонного разговора Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех российских граждан с Днем народного единства», — сказано в сообщении.

Также стороны подтвердили настрой на «дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений». Президенты обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом и отметили большое значение договоренности о поставках в Белоруссию российской вакцины. Помимо прочего, Путин и Лукашенко рассмотрели вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере, белорусский лидер информировал российского коллегу о текущей ситуации в республике.

В ходе разговора они также обсудили проблематику урегулирования конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР).

Последний раз главы двух государств созванивались 7 октября. Российский и белорусский лидеры тогда обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Киргизии, а также вопросы открытия границ. Большое внимание президенты уделили «проблеме распространения коронавирусной инфекции, высказав озабоченность ростом заболеваемости».