Россия сочла Трампа главным разрушителем договоров по вооружениям

Президент США Дональд Трамп и его администрация сделали больше, чем все остальные в истории, для разрушения договоров в области стратегических вооружений. С критикой действующего американского лидера выступил заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ, академик РАН, бывший секретарь Совета безопасности РФ Андрей Кокошин, пишет РИА Новости.

По его словам, Трамп превзошел Джорджа Буша-младшего, вышедшего из договора по (противоракетной обороне) ПРО. Кокошин указал, что Белый дом «просто заблокировал принятие простого решения о продлении СНВ-3», при этом Демократическая партия, представителем которой является кандидат в президент США Джо Байден, готова продлить договор без всяких условий, что говорит об очень «позитивном моменте».

«Подводя итоги деятельности администрации Трампа, нельзя не отметить, что она вообще очень много сделала в политико-военной сфере, что явно не отвечает интересам стратегической стабильности и международной безопасности», — заметил эксперт, добавив, что Россия наблюдает активизацию учений по периметру границ с Российской Федераций, а также полеты стратегических бомбардировщиков, заходы американских кораблей и кораблей НАТО в Черное море и поставку оружия на Украину.

16 октября президент России Владимир Путин предложил Вашингтону продлить действующий договор СНВ-3 «без всяких условий хотя бы на год, чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам». Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал эту инициативу провальной.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.