Кремль заявил о появившейся надежде на продление ракетного договора с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о появившейся надежде на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) с США в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. Его слова передает РИА Новости.

Представитель Кремля выразил надежду, что договор может быть продлен на год, а «чудовищные разногласия» между сторонами удастся преодолеть. «Скорее это не надежда на то, что договор будет жить и дальше, это надежда на то, что нам удастся попробовать обсудить его дальнейшую жизнеспособность», — сказал он.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.