НАТО поддержало продление ракетного договора между Россией и США

Министры обороны НАТО поддержали продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) между Россией и США на год. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Как отметил Столтенберг, альянс поддерживает переговоры двух стран о продлении действия договора и приветствует достигнутый за последние дни в этом вопросе прогресс. «Мы не должны оказаться в ситуации, когда у нас не будет договора», — подчеркнул он.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.