Россия согласилась на заморозку ядерного арсенала ради договора с США

Москва согласилась на заморозку ядерного арсенала ради договора с Вашингтоном. Об этом заявил глава Госдепартамента Майк Помпео в ходе брифинга.

«Мы очень рады этому. Но нам нужно убедиться в том, что переговорщики от США и России как можно скорее встретятся, чтобы продолжить добиваться прогресса и окончательно оформить соглашение, выполнение которого поддается верификации», — добавил он.

20 октября в Министерстве иностранных дел России сообщили, что направили США ноту с предложением продлить Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) на год. В заявлении дипведомства уточнили, что Москва готова вместе с Вашингтоном взять на себя политическое обязательство по заморозке имеющихся у сторон ядерных боезарядов на указанный срок, однако данная позиция может быть реализована лишь в том случае, если США не будут предъявлять дополнительные требования.

Американская сторона ответила, что готова немедленно провести встречу с российской для устранения разногласий, касающихся соглашения о продлении договора.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

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