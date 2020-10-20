Россия сделала США предложение по ракетному договору

Россия предлагает США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на год. Об этом сообщается на сайте МИД России.

В заявлении дипведомства уточнили, что Москва готова вместе с Вашингтоном взять на себя политическое обязательство о заморозке имеющихся у сторон ядерных боезарядов на указанный срок, однако данная позиция может быть реализована лишь в том случае, если США не будут предъявлять дополнительные требования. «Если данный подход устроит Вашингтон, то тогда выигранное в результате продления ДСНВ время можно будет использовать для проведения комплексных двусторонних переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность», — подчеркнули в министерстве.

Дипломаты отметили, что США пока не ответили на ноту, в которой было изложено соответствующее предложение.