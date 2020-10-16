Путин предложил продлить ракетный договор с США без всяких условий

Президент России Владимир Путин предложил продлить без всяких условий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-III, заключенный с США. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщается на сайте Кремля.

«У меня есть предложение, а именно — продлить действующий Договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода», — заявил глава государства.

Он также поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову довести позицию Кремля до властей США, а также в ближайшее время постараться «получить от них хоть какой-то внятный ответ».