Посол России предрек миру непредсказуемость из-за ракетного договора

С исчезновением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в мире начнется период непредсказуемости. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Риск случайного или непреднамеренного использования ядерного оружия будет повышаться, равно как и вероятность, что кризисная ситуация может быстро перерасти в ядерный конфликт», — сказал дипломат на заседании Американо-российского делового совета. По словам Антонова, это будет связано с тем, что США и Россия будут хуже понимать ядерный потенциал друг друга.

Посол добавил, что новой американской администрации после президентских выборов «придется иметь дело с огромным балластом проблем в двусторонних связях».

14 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит перспективы продления СНВ-3. В тот же день госсекретарь США Майк Помпео указал, что президент США Дональд Трамп настроен открыто по поводу продления соглашения.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.