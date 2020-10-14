Лавров рассказал о перспективе продления ракетного договора с США

Москва не видит перспективы продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью, трансляция которого велась на сайте Радио Sputnik.

«Нет такой перспективы, я лично не вижу такой перспективы. Мои коллеги, которые работают в межведомственном формате и встречаются с американской делегацией, тоже не видят такой перспективы», — ответил Лавров на вопрос о том, есть ли перспектива продления СНВ-3.

Министр добавил, что Москва никогда не хлопнет дверью, прекратив все контакты. «Мы просто объясняем, что невозможно вести разговор на основе ультиматумов», — отметил Лавров.

14 октября госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американский президент Дональд Трамп настроен открыто по поводу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Ранее в октябре спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил, что США готовы продлить договор при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов обеих стран. В Москве предложение США о заморозке назвали неприемлемым.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.