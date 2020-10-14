В Белом доме Россию назвали серийным нарушителем договоров

Россия является «серийным нарушителем договоров», заявил спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли, передает «Интерфакс».

Он отметил, что в Белом доме осознают важность верификации в случае заключения соглашений с Москвой, включая договоренности по контролю над вооружениями.

Ранее Биллингсли заявил, что США и Россия добились прогресса в переговорах о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он разъяснил, что США готовы продлить договор при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов обеих стран. Американский дипломат отметил, что США могут пойти на заключение соглашения «хоть завтра», однако Москве также придется проявить политическую волю.

Позднее в Москве назвали предложение США о заморозке «неприемлемым». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пояснил, что российская сторона считает необходимым в комплексе заниматься проблемами стратегической стабильности, а «если американцам надо доложить своему начальству об успехах в преддверии выборов президента страны, то они этого не получат».

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.