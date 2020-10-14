Помпео обозначил позицию Трампа по ракетному договору с Россией

Президент США Дональд Трамп настроен открыто по поводу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Позицию главы государства обозначил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Reuters.

«Мы были бы рады возможности достичь соглашения, основанного на понимании, которого достигли в последние недели по поводу возможных расширений в договоре», — сказал Помпео на встрече с журналистами.

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон и Москва добились прогресса в переговорах о продлении Договора СНВ-3. Он разъяснил, что США готовы продлить договор при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов обеих стран. Американский дипломат отметил, что США могут пойти на заключение соглашения «хоть завтра», однако Москве также придется проявить политическую волю.

Позднее в Москве назвали неприемлемым предложение США о заморозке. Замглавы МИД Сергей Рябков пояснил, что российская сторона считает необходимым в комплексе заниматься проблемами стратегической стабильности, а «если американцам надо доложить своему начальству об успехах в преддверии выборов президента страны, то они этого не получат».

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.