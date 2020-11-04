Путин поговорил с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Телефонный разговор Лукашенко и Путина завершился только что», — говорится в сообщении.

Подробности уточняются.

Последний раз главы двух государств созванивались 7 октября. Российский и белорусский лидеры тогда обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Киргизии, а также вопросы открытия границ. Большое внимание президенты уделили «проблеме распространения коронавирусной инфекции, высказав озабоченность ростом заболеваемости».