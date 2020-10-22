Глава СВР рассказал о разговоре с Путиным перед встречей с Лукашенко

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что перед встречей с белорусским лидером Александром Лукашенко у него был разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

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Нарышкин в частности поблагодарил Лукашенко за возможность встречи и передал приветствие от Путина. «Прежде всего, хотел бы передать привет от Владимира Владимировича. Я беседовал с ним перед нашей с вами встречей, самые добрые пожелания», — сказал он, не раскрыв подробности разговора с российскими лидером.

На встрече с президентом Белоруссии глава СВР рассказал, что в Минске проходит совместная коллегия спецслужб двух стран. Лукашенко в свою очередь рассказал о непростой обстановке вокруг Союзного государства.

Вместе с тем Лукашенко поблагодарил Нарышкина за предоставление на регулярной основе информации для белорусских спецслужб.

В Белоруссии третий месяц проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотирующийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Митингующих поддержали работники ряда предприятий, заявив о забастовке.