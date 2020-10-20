Глава СВР предупредил о революционном сценарии США для Молдавии

США готовят революционный сценарий для Молдавии, где в ноябре должны пройти президентские выборы. Об этом предупредил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, передает «Интерфакс».

«Их не устраивает действующий глава государства Игорь Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией», — пояснил глава спецслужбы.

По его словам, американские дипломаты, работающие в Кишиневе, уже начали настраивать местную оппозицию на проведение акций протеста в случае, если Додон победит на грядущих выборах. Также они убеждают молдавских силовиков не препятствовать подобным митингам и сразу переходить на «сторону народа», считает Нарышкин.

Кроме того, по данным СВР, в ближайшее время в Молдавию будут направлены американские специалисты по цветным революциям, перед которыми будут стоять «понятные задачи».

Президентские выборы в Молдавии пройдут 1 ноября. Помимо действующего главы государства Игоря Додона, в них примут участие еще семь политиков, в том числе экс-премьер Майя Санду. Согласно результатам опросов, скорее всего, ни один из кандидатов не сможет одержать победу в первом туре, и страну ждет второй тур 15 ноября.