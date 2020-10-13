Генерал СВР рассказал об использовании спецслужбами США разведок малых стран

Спецслужбы малых стран Восточной Европы и некоторых стран бывшего СССР активно используются разведками США и государств НАТО, в том числе для вербовки граждан России. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал генерал-лейтенант Службы внешней разведки (СВР) в отставке Леонид Решетников.

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«Большая часть малых стран из числа наших вчерашних союзников из Восточной Европы и некоторых государств бывшего СССР отмобилизована в пользу потенциального противника. В последние годы ФСБ и контрразведка сталкиваются с тем, что против нас работают бывшие наши коллеги, в том числе из Украины и Прибалтики. Многие из них занимаются вербовкой своих старых знакомых, в том числе работающих в государственных структурах и на стратегических предприятиях», — отметил Решетников.

Ранее генерал ФСБ сообщил, что современные IT-технологии используются спецслужбами всего мира в полном объеме, причем по всем направлениям разведывательной деятельности, которые существуют уже много лет.

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