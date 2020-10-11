Генерал ФСБ объяснил увеличение числа дел о шпионаже в России

В России не отмечается роста числа дел о шпионаже и госизмене — корректнее говорить о том, что для возбуждения этих дел существуют объективные условия. Об этом «Ленте.ру» рассказал генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в запасе Александр Михайлов.

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«Рост [числа дел] определяется повышенным противостоянием между странами — но сегодня роста нет. Есть объективные условия», — отметил Михайлов.

Ранее генерал сообщил, что распространенное суждение, согласно которому спецслужбы развиваются по пути государственно-частного партнерства и работают на корпорации, является весьма спорным.

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