Генерал ФСБ раскрыл роль IT-технологий в работе разведки

Современные IT-технологии используются спецслужбами всего мира в полном объеме, причем по всем направлениям разведывательной деятельности, которые существуют уже много лет. Об этом «Ленте.ру» рассказал генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в запасе Александр Михайлов.

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«Направления разведывательной деятельности всегда одни и те же — политическая, научно-техническая, военная разведка. А инструменты для этого используются более современные — сети, интернет, проникновение к базам [данных]», — отметил Михайлов.

Ранее генерал сообщил, что в России не растет количество дел о шпионаже и госизмене — корректнее говорить о том, что для возбуждения этих дел существуют объективные условия.

В рамках спецпроекта «Разведчики, изменившие историю» «Лента.ру» рассказывает о советских разведчиках, оказавшихся в центре самых важных мировых событий. Мало кто знает, что в годы Второй мировой войны и полувекового противостояния СССР и США судьбы человечества решали не только лидеры государств, но и отдельные сотрудники спецслужб. Разведка и шпионаж стали самым эффективным орудием в борьбе двух сверхдержав, а советские спецслужбы превратились в настоящий кошмар для их коллег из стран НАТО.