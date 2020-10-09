Генерал ФСБ назвал главную причину интереса спецслужб к журналистам

Главной причиной интереса спецслужб к журналистам являются те случаи, когда последние вторгаются в сферу, закрытую для обсуждения в печати и охраняемую законом. Об этом «Ленте.ру» рассказал генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в запасе Александр Михайлов.

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«В остальных случаях журналисты ничем не интересны для спецслужб. При этом стоит помнить, что среди потенциальных шпионов распространены абсолютно любые профессии. Главное, чтобы конкретный человек был способен на измену», — отметил Михайлов.

Ранее генерал сообщил, что у массовых расправ, которые готовились в российских школах и были сорваны спецслужбами, существует несколько причин.

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