Генерал ФСБ рассказал о роли карательной психиатрии в работе спецслужб

Тема использования спецслужбами так называемой карательной психиатрии не актуальна как минимум последние 30 лет. Об этом «Ленте.ру» рассказал генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в запасе Александр Михайлов.

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«ФСБ не определяет заболеваемость человека и не может поместить его в больницу — это прерогатива врачей», — отметил Михайлов. Он также прокомментировал историю 14-летней красноярской школьницы Алены П., которую на две недели поместили в психиатрический стационар по требованию ФСБ из-за ее подписки на закрытый паблик о стрельбе в американской школе.

По мнению Михайлова, в данном случае речь также идет не о карательной психиатрии, а об оказании девушке психологической помощи или ее обследовании.

Ранее генерал сообщил, что единственным шансом на оправдание для фигурантов уголовных дел о госизмене является отсутствие состава преступления в их действиях — то есть ситуация, когда совершенные ими действия не подпадают под УК РФ.

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