Генерал ФСБ назвал главный повод для подозрений в шпионаже

Любой человек может оказаться в списке подозреваемых в шпионаже, если проявляет повышенный интерес к сведениям, не относящимся к его сфере деятельности. Об этом «Ленте.ру» рассказал генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в запасе Александр Михайлов.

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«Как говорится, меньше знаешь — крепче спишь. Очень важно не лезть в вопросы, представляющие государственную или особо охраняемую тайну. А попал — нанимай адвоката», — сказал Михайлов. Генерал также отметил, что степень открытости процессов о шпионаже — прерогатива суда, который определяет эту степень.

Ранее генерал-майор Службы внешней разведки (СВР) в отставке Юрий Кобаладзе рассказал «Ленте.ру», что поиск информаторов за рубежом — очень сложная для разведки работа в силу закрытости людей, имеющих доступ к секретной информации.

В рамках спецпроекта «Разведчики, изменившие историю» «Лента.ру» рассказывает о советских разведчиках, оказавшихся в центре самых важных событий мировой истории. Мало кто знает, что в годы Второй мировой войны и полувекового противостояния СССР и США судьбы человечества решали не только лидеры государств, но и отдельные сотрудники спецслужб. Разведка и шпионаж стали самым эффективным орудием в борьбе двух сверхдержав, а советские спецслужбы превратились в настоящий кошмар для их коллег из стран НАТО.

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