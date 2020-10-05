Генерал ФСБ назвал причину работы российских силовиков на иностранные разведки

Главной причиной, по которой представители российских силовых структур становятся агентами иностранных спецслужб, является деформация личности. Об этом «Ленте.ру» рассказал генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в запасе Александр Михайлов.

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«В то же время не всегда сфера деятельности человека определяет интерес к нему спецслужб противника. Есть проходимцы, которые за деньги готовы втереться в доверие к кому угодно и получить информацию, интересующую спецслужбы. Важна не профессия потенциального агента, а его оперативные возможности и степень продажности», — отметил Михайлов.

Ранее генерал назвал причину, по которой человеком могут заинтересоваться спецслужбы. По его словам, любой человек может оказаться в списке подозреваемых в шпионаже, если проявляет повышенный интерес к сведениям, не относящимся к его сфере деятельности.

В рамках спецпроекта «Разведчики, изменившие историю» «Лента.ру» рассказывает о советских разведчиках, оказавшихся в центре самых важных событий мировой истории. Мало кто знает, что в годы Второй мировой войны и полувекового противостояния СССР и США судьбы человечества решали не только лидеры государств, но и отдельные сотрудники спецслужб. Разведка и шпионаж стали самым эффективным орудием в борьбе двух сверхдержав, а советские спецслужбы превратились в настоящий кошмар для их коллег из стран НАТО.