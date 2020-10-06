Генерал ФСБ раскрыл единственный шанс на оправдание для обвиненных в госизменах

Единственным шансом на оправдание для фигурантов уголовных дел о госизмене является отсутствие состава преступления в их действиях — то есть совершенные ими действия не подпадают под УК РФ. Об этом «Ленте.ру» рассказал генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в запасе Александр Михайлов.

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«В то же время утверждения о том, что существует некая погоня за "планами раскрываемости" по делам о госизмене — не более, чем домыслы диванных экспертов. Речи о планах по таким составам преступлений идти не может», — отметил Михайлов.

Ранее генерал сообщил, что главной причиной, по которой представители российских силовых структур становятся агентами иностранных спецслужб, является деформация личности.

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