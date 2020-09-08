Российская школьница провела две недели в психдиспансере из-за соцсетей

Врачи психиатрического стационара в Красноярске выписали 14-летнюю Алену Прокудину, которую поместили в учреждение по требованию ФСБ из-за ее подписки на закрытый паблик о стрельбе в американской школе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката семьи школьницы Владимира Васина.

«Это были непростые две недели. Мы уже подробно рассказывали, как ФСБ, руководство диспансера и местные чиновники оправдывали свои неправомерные действия», — сказал Васин.

По словам защитника, Прокудины собираются оспаривать решение суда о принудительной госпитализации, им предстоит встреча со следователями. Девочке нужна психологическая реабилитация.

Школьницу поместили в психдиспансер 24 августа после того, как сотрудники ФСБ в бронежилетах и с автоматами ворвались к ней домой утром, изъяли ноутбук и дневники, сорвали плакаты со стен. По данным «Агоры», силовики пришли к семье из-за подписки девочки на посвященную расстрелам группу во «ВКонтакте». Сестра подростка отмечала, что их родителей запугали и заставили согласиться на добровольную госпитализацию на несколько дней. Позднее стало известно, что помимо Алены Прокудиной из-за переписок и групп в соцсетях в стационар поместили еще девять несовершеннолетних, которые якобы «готовились к активным действиям».