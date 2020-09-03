Отправленная ФСБ в психдиспансер школьница рассказала о тяжелых условиях

Школьница из Красноярска Алена, отправленная ФСБ в психоневрологический диспансер из-за групп и переписок в соцсетях, рассказала о тяжелых условиях пребывания в медучреждении. Ее слова передал адвокат «Агоры» Владимир Васин, сообщил глава правозащитной организации Павел Чиков в своем Telegram-канале.

По словам Васина, 14-летняя Алена рассказала, что в ее палате 13 человек: девять мальчиков и четыре девочки. Они находятся в одном помещении, но им разрешают спать только в нижнем белье, и она стесняется. Кроме того, по правилам психдиспансера, необходимо спать по 13 часов, утверждает Алена. Подросткам также нельзя пользоваться стаканами и бутылками с водой — они могут пить воду только из под крана, рассказала она.

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Алена попала в диспансер 24 августа, но, по ее словам, с этого дня она общалась с психологом лишь один раз. У нее проверили сердце, после чего была врачебная комиссия. Как пишет Павел Чиков, по ее итогам руководство диспансера обратилось в суд с заявлением о принудительной госпитализации. Когда девочку отпустят, пока неизвестно.

2 сентября главный внештатный психиатр минздрава Красноярского края Александр Бендера заявил, что девочку направили в диспансер не только из-за соцсетей, но и из-за «целого ряда факторов», передает «Интерфакс». По его словам, ей провели обследования, наблюдали за поведением, ответами и эмоциональными реакциями на вопросы. Он заявил, что одна «фотография с автоматом или петлей на шее» не может быть причиной госпитализации, это даже не повод обращения к психиатру. Бендера подчеркнул, что госпитализация была проведена в установленном законом порядке, и мать Алены сначала дала согласие, но потом отозвала его. Он добавил, что госпитализированы еще несколько подростков, с ними провели те же процедуры. Их число Бендера не уточнил.

О помещении 14-летней девочки в психдиспансер стало известно 26 августа. «Агора» и родственники Алены рассказывали, что сотрудники ФСБ в бронежилетах и с автоматами ворвались в их квартиру в пять утра 24 августа, изъяли ноутбук и дневники школьницы, а также сорвали плакаты со стен в ее комнате. Матери подростка не оставили документ об обыске и направлении девочки в диспансер. По данным «Агоры», поводом к действиям силовиков стала подписка девочки на посвященную расстрелам группу в соцсети «ВКонтакте». Сестра школьницы утверждала, что родителей запутали и вынудили подписать соглашение о добровольной госпитализации. Сообщалось, что Алена пробудет в диспансере до 27 августа.

26 августа местные СМИ сообщили, что кроме Алены, из-за переписок и групп в соцсетях в психдиспансер забрали и других подростков — по данным «ТВК Красноярск», ФСБ направила в медучреждение девять человек. По данным правоохранительных органов, все они «готовились к активным действиям».