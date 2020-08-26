Стало известно о новых помещенных ФСБ в психдиспансер из-за соцсетей подростках

В Красноярском крае ФСБ поместила в психоневрологический диспансер за переписки в соцсетях не одного, а девять школьников. Новые подробности выяснило издание «ТВК Красноярск».

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Как стало известно со слов источников издания, все помещенные в лечебное учреждение подростки состояли в закрытой группе в соцсети. Сейчас врачи проверяют их психологическое состояние и вменяемость. По данным правоохранительных органов, они готовились к «активным действиям». В краевом управлении ФСБ не прокомментировали ситуацию, пишет «ТВК Красноярск».

Мать школьницы в разговоре с «ТВК Красноярск» рассказала, что сотрудники пришли за девочкой в бронежилетах и с автоматами, они изъяли ее дневники и ноутбук, после чего попросили мать с дочерью поехать с ними для психиатрического обследования. Женщина думала, что ребенка осмотрят при ней, но девочку оставили у медиков. Она добавила, что родственники не могут увидеться с подростком, так как туда не пускают посетителей из-за коронавируса. Ей не оставили протокол обыска и документа о том, что ребенок в диспансере.

Сестра девочки добавила, что школьница обсуждала с подругой массовые расстрелы, но это было весной, и она не строила подобных планов и не высказывала одобрение — ей нравилось писать рассказы и видеться с подругами. Она также утверждает, что силовики забрали у нее воздушное ружье и самодельный лук, которые ей не принадлежали.

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков сообщал, что сотрудники ФСБ ворвались в квартиру 14-летней школьницы в 5 утра 24 августа. По его словам, она была подписана на посвященную расстрелам группу в соцсети «ВКонтакте». Как рассказала сестра девочки, родителей запутали и заставили подписать добровольное соглашение об обследовании. Во время обысков сотрудники ФСБ перевернули дом «вверх дном», в том числе сорвали постеры со стен в комнате подростка, уточнила девушка. По ее словам, школьница пробудет в диспансере до 27 августа, а родственники могут пообщаться с ней лишь в течение пяти минут в определенное время.