ФСБ ворвалась в квартиру 14-летней россиянки за подписку на группу в соцсетях

В Красноярске сотрудники ФСБ ворвались в квартиру 14-летней школьницы, которая была подписана на посвященную расстрелам группу в соцсети «ВКонтакте», и увезли ее в психоневрологический диспансер. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

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О произошедшем рассказала сестра россиянки Дарья. По ее словам, ФСБ пришла к ним домой около пяти утра 24 августа, у сотрудников было постановление на обыск. Девушка рассказала, что они перевернули дом «вверх дном» и сорвали постеры в комнате у подростка. Она добавила, что подросток чуть не плакала из-за этого, потому что тщательно подбирала плакаты.

Дарья добавила, что в настоящий момент с сестрой практически нет контакта — родственники могут лишь пообщаться с ней в течение пяти минут в определенное время. Она объяснила, что ее не было рядом в момент произошедшего, а родителей и сестру запугали и заставили подписать добровольное соглашение об обследовании.

Как пообещали в ФСБ, подросток пробудет в диспансере до 27 августа. Адвокат «Агоры» попытается получить ордер об обыске и протоколы изъятий, а также посетить девочку. Чиков отметил, что закон, обязывающий удалять подобные сообщества о расстрелах, был принят в 2018 году, однако почему представители «ВКонтакте» и Роскомнадзора не удалили данную группу, пока неясно.

В феврале 2020 года президент России Владимир Путин призвал наказать создателей «групп смерти» в интернете, в которых подростков склоняют к совершению правонарушений и суициду. Он неоднократно жестко высказывался о создателях подобных сообществ, называя их уродами и мразями, а также уподоблял их убийцам. В июле 2019 года российский лидер подписал закон, ужесточающий наказание за склонение к самоубийству.