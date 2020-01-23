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Кадыров оценил слова Путина о создающих «группы смерти» мразях

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Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил слова президента России Владимира Путина о мразях, создающих «группы смерти». Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

«В последние годы подобно снежному кому прокатились по стране случаи самоубийств среди детей и подростков», — заметил Кадыров. По его словам, этой проблеме власти уделяют особое внимание, привлекают к работе с детьми молодежные и спортивные организации, творческую интеллигенцию, духовенство и журналистов.

Политик добавил, что профилактическая и воспитательная работа будет проводиться постоянно.

Накануне, 22 января, Путин раскритиковал так называемые «группы смерти» в социальных сетях и назвал их создателей уродами и мразями.

В июле 2017 года президент России подписал закон, ужесточающий наказание за склонение к самоубийству. За побуждение к суициду граждан будут отправлять в тюрьму на 5-10 лет (до этого — максимум 5 лет). Если при этом погиб несовершеннолетний, беременная женщина или человек, «находящийся в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного», то срок увеличивается до 12 лет (ранее — до 6 лет), а если два человека и более — до 15 лет.

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