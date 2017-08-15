Путин уподобил создателей «групп смерти» убийцам

Создатели так называемых групп смерти в социальных сетях ничем не отличаются от убийц, считает президент России Владимир Путин. Об этом глава государства сказал на встрече с руководителем фракции «Единой России» в Госдуме Владимиром Васильевым, сообщается на сайте Кремля.

«Они же еще и деньги на этом зарабатывают. Поэтому чем они отличаются от убийц? Да ничем не отличаются», — указал президент.

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Как передавал ТАСС, в конце июля Путин подписал закон, ужесточающий наказание за склонение к самоубийству. За побуждение к суициду граждан будут отправлять в тюрьму на 5-10 лет (до этого — максимум 5 лет). Если при этом погиб несовершеннолетний, беременная женщина или человек, «находящийся в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного», то срок увеличивается до 12 лет (ранее — до 6 лет), а если два человека и более — до 15 лет.

В том же месяце президент, общаясь с воспитанниками Образовательного центра «Сириус» в Сочи, высказал мнение, что в интернете должно быть разрешено все, что не запрещено законом. Создание «групп смерти» он причислил к деструктивной и преступной деятельности, от которой общество должно себя обезопасить.

18 июля суд в Тобольске приговорил администратора одной из «групп смерти» в соцсети «ВКонтакте» Филиппа Будейкина (псевдоним Филипп Лис) к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения за доведение до самоубийства. По данным следствия, Будейкин склонял к суициду 16-летнюю жительницу Астрахани, а также 17-летнюю девушку из поселка Прииртышский в Тобольском районе Тюменской области. Обеих девушек удалось спасти. Поводом для расследования стали публикации «Ленты.ру», посвященные «группам смерти» и, в частности, деятельности Филиппа Лиса.