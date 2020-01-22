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Путин назвал уродами создателей «групп смерти»

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Президент России Владимир Путин раскритиковал так называемые «группы смерти» в социальных сетях и назвал их создателей уродами. Его цитирует ТАСС в среду, 22 января.

«Откуда такие уроды берутся? (...) Я когда впервые с этим столкнулся, открыл рот и глаза вытаращил — даже не мог себе представить, что такие люди существуют», — сказал президент в ходе встречи с представителями общественных организаций Липецкой области.

Путин подчеркнул, что благодаря усилиям правоохранительных органов влияние на подростков «групп смерти» значительно снизилось. Он также пообещал поручить новому министру просвещения Сергею Кравцову продумать введение программ «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) для детей младших и старших классов.

В августе 2017 года российский лидер уподобил создателей «групп смерти» убийцам. По его словам, они ничем не отличаются. Ранее создание подобных групп он причислил к деструктивной и преступной деятельности.

В июле того же года Путин подписал закон, ужесточающий наказание за склонение к самоубийству. Так, за побуждение к суициду грозит от 5 до 10 лет тюрьмы, если погибли два человека и более — до 15 лет.

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