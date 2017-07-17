Законопроект об ужесточении наказания за склонение к суициду внесли в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности за склонение к суициду, если это привело к смерти человека. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект разработали депутаты от фракции «Единой России» Владимир Васильев, Василий Пискарев и Эрнест Валеев. Они предложили удвоить (с 5 до 10 лет) сроки заключения, если подобное преступление совершается в отношении двух или более лиц.

Авторы документа указывают на то, что нововведения коснутся в первую очередь организаторов «групп смерти», так как через интернет ими оказывается воздействие на неопределенный круг лиц.

До 15 лет тюрьмы предлагается давать тем злоумышленникам, чьими жертвами становятся дети и беременные женщины, а также люди, находящиеся в беспомощном или зависимом положении от них.

В настоящее время статья 110.1 Уголовного кодекса РФ предусматривает одинаковую ответственность (до 5 лет заключения) за склонение или содействие самоубийству, приведшее к смерти одного или нескольких человек.

7 июня закон об уголовной ответственности за склонение к суициду, в том числе через сеть, а также за вовлечение детей в смертельно опасные игры был подписан президентом России Владимиром Путиным.

В мае 2016 года «Лента.ру» опубликовала собственное расследование, посвященное подобным пабликам в соцсетях и аресту Филиппа Будейкина, известного под псевдонимом Филипп Лис. По материалам следствия, действия этого молодого человека повлияли на решение 15 подростков лишить себя жизни.