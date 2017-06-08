Павел Астахов выпустил детективный роман про «группы смерти»

Бывший детский омбудсмен, адвокат Павел Астахов выпустил детективный роман «Сеть», в котором рассказывается о «группах смерти» в интернете. Информация о книге опубликована на сайте издательства «Эксмо».

По сюжету, главный герой «Сети» — адвокат Артем Павлов, «случайно спасший молодую женщину Карину, у которой недавно погибла юная дочь». «Полиция не усмотрела в случившемся признаков преступления. Однако Павлову не дает покоя странное поведение девочки перед смертью и ее чудовищная переписка в закрытой группе, символ которой — выбросившийся на берег синий кит», — отмечается в аннотации к произведению.

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7 июня президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к суициду. В частности, предусматривается до шести лет заключения за создание «групп смерти» и до трех лет для тех, кто вовлекает детей в смертельно опасные игры.

В мае 2016 года «Лента.ру» публиковала расследование, посвященное истории с «группами смерти» в России. В ноябре по делу о «группах смерти» арестовали одного из администраторов пабликов с подобной тематикой в соцсетях Филиппа Будейкина, известного под псевдонимом Филипп Лис. По данным следователей, действия молодого человека повлияли на решение 15 подростков совершить самоубийство, еще пятеро находились в зоне риска, но им удалось избежать смерти.