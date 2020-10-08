Генерал ФСБ рассказал о подготовке массовых расправ в российских школах

У массовых расправ, которые готовились в российских школах и были сорваны спецслужбами, существует несколько причин. Об этом «Ленте.ру» рассказал генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в запасе Александр Михайлов.

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«Подготовка массовых убийств и терактов в школах связана с общей наэлектризованностью общества, а также с пропагандой насилия и жестокости. Еще одна причина — это извращенная мода на школьное насилие», — отметил Михайлов.

Ранее генерал сообщил, что тема так называемой карательной психиатрии, использовавшейся спецслужбами, неактуальна как минимум последние 30 лет.

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