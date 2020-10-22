Лукашенко назвал непростой ситуацию вокруг Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным заявил, что обстановка вокруг Союзного государства складывается непростая. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, у Белоруссии и России немного друзей в этом «бешеном мире».

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Вместе с тем Лукашенко поблагодарил Нарышкина за предоставление на регулярной основе информации для белорусских спецслужб.

21 октября сопредседатель гражданской инициативы «Союз», выступающей за интеграцию Белоруссии с Россией, Сергей Лущ анонсировал создание новой политической партии. Сила может появиться в стране до конца 2020 года. Партия будет выступать за сближение Белоруссии с Россией.

В конце сентября Минск и Москва возобновили диалог по дорожным картам для углубления интеграции в рамках Союзного государства. Сторонам удалось существенно продвинуться в понимании цены на российский газ в 2021 году. Найден консенсус в главных вопросах.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства обсуждается с конца 2018 года. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Стороны в общей сложности разрабатывают 31 отраслевую дорожную карту, программа пока окончательно не принята.