В Белоруссии анонсировали партию сторонников интеграции с Россией

Сопредседатель Гражданской инициативы «Союз», выступающей за интеграцию Белоруссии с Россией, Сергей Лущ анонсировал создание новой политической партии. Об этом он заявил в эфире белорусского государственного телеканала ОНТ.

По его словам, такая сила может появиться в стране до конца 2020 года. «Союз» намерен проводить ряд собраний и дискуссионных круглых столов по всей Белоруссии, консолидировать сторонников, после чего организация будет выходить на учредительное собрание и подавать документы в министерство юстиции на регистрацию партии.

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Лущ выразил надежду, что граждане страны поддержат эту идею. «Только мы сделали заявление, как на нас обрушился шквал звонков, обращений, люди ждали. Это совпадение, но достаточно большое количество граждан Республики Беларусь не имели такой платформы для консолидации», — заключил он.

В конце сентября Минск и Москва возобновили диалог по дорожным картам для углубления интеграции в рамках Союзного государства. Сторонам удалось существенно продвинуться в понимании цены на российский газ в 2021 году. Найден консенсус в главных вопросах.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства обсуждается с конца 2018 года. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Стороны в общей сложности разрабатывают 31 отраслевую дорожную карту, программа пока окончательно не принята.