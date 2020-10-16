Белоруссия получила первую часть кредита от России. Минску перечислены 500 миллионов долларов по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Об этом сообщает «Интерфакс».

Перечисленные в рамках первого транша средства направлены на поддержку бюджета Белоруссии в условиях коронавируса. В ЕАБР добавили, что Минск подготовил программу по противодействию влиянию пандемии на экономику, финансовый и социальный сектор.

Она включает меры по укреплению долговой устойчивости Белоруссии. В частности, речь идет о консолидации неприоритетных расходов бюджета, оптимизации налоговых льгот, продолжении политики по обеспечению рыночных механизмов формирования обменного курса и процентных ставок.

Москва и Минск в сентябре договорились, что российская сторона в два этапа предоставит белорусской кредит на сумму в 1,5 миллиарда долларов. На первом этапе в 2020 году Белоруссия получит 1 миллиард долларов, из которых половина придется на средства ЕФСР, половина — на межгоскредит. На втором этапе, уже в 2021 году, Белоруссия получит остаток денег в размере 500 миллионов.