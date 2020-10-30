Лукашенко назвал Путина единственным другом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию единственным другом своей страны. Об этом он заявил на встрече с коллективом МВД, передает в пятницу, 30 октября, БЕЛТА.

Глава государства рассказал о своих договоренностях с российским президентом Владимиром Путиным. Лидеры двух стран пообещали всегда быть друг другу надежной опорой.

«Мы констатировали непреклонный факт, что сегодня у нас — у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко — других друзей нет. Вы помните, давным-давно я сказал, что придет время, когда мы с президентом России спиной к спине будем стоять и отстреливаться. Все произошло», — отмечает Лукашенко.

В октябре белорусский президент также рассказывал об отношениях с Путиным, поздравляя его с днем рождения. Он отметил, что высоко ценит российского коллегу как надежного друга Минска и последовательного сторонника расширения интеграционных процессов Союзного государства.