Лукашенко ответил на слухи о закате своей карьеры словами «не дождетесь»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на слухи о закате своей политической карьеры словами «не дождетесь». Об этом сообщает телеканал ОНТ в своем Telegram-канале.

«Это не значит, что я буду посиневшими пальцами, как говорят, держаться за это кресло. Нет. Политика — это не только президент. Мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей, но мы не уйдем от сохранения того, что мы сейчас сберегли. Поэтому если вы позовете меня к себе, когда мы якобы с вами будем на пенсии, мы еще послужим этому государству и народу», — пояснил он.

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Лукашенко добавил, что если новый президент, генералы, которые придут после него, захотят совета и помощи, то лица, находящиеся сейчас у власти, окажут им поддержку. «Президент никогда не бежал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни», — подчеркнул он.

Ранее 30 октября Лукашенко предупредил участников акций оппозиции об ужесточении реакции силовиков на их действия. В частности, он пригрозил лишать рук наиболее радикальных из них.

26 октября, после того как бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку, в стране начался новый всплеск протестной активности. Ряд крупных предприятий столкнулся с проблемами на производстве, на улицы вышли студенты, пенсионеры и врачи. Лукашенко не считает, что победил на выборах в августе обманом, а также называет все сообщения об издевательствах над задержанными и заключенными фейками. События последних дней в стране он назвал «террористической войной».