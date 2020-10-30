Лукашенко пригрозил лишать рук оппозиционеров за прикосновения к военным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников акций протеста о последствиях применения насилия в отношении силовиков. Об этом сообщает БЕЛТА.

В частности, глава государства пригрозил лишать рук наиболее радикальных оппозиционеров.

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«Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность», — подчеркнул он.

Ранее 30 октября Лукашенко предупредил участников акций оппозиции об ужесточении реакции силовиков на их действия. По словам главы государства, жесткая реакция силовых структур будет обусловлена тем, что «отступать им некуда». Он также отметил, что организаторы акций протеста «прошли по методичке цветных революций» семь или восемь различных этапов, подойдя к последним, которые характеризуются радикализацией.

26 октября, после того как бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку, в стране начался новый всплеск протестной активности. Ряд крупных предприятий столкнулся с проблемами на производстве, на улицы вышли студенты, пенсионеры и врачи. Лукашенко не считает, что победил на выборах в августе обманом, а также называет все сообщения об издевательствах над задержанными и заключенными фейками. События последних дней в стране он назвал «террористической войной».