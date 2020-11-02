Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга

Белорусские силовики, задействованные в разгоне митинга против насилия в Минске в минувшее воскресенье, гонялись за протестующими на автомобилях. Видеозапись произошедшего, сделанная очевидцами, опубликована на YouTube-канале портала Onliner.

Погоня, напоминающая сафари, произошла на поле на окраине Минска по дороге к лесному урочищу Куропаты — месту массовых расстрелов, устроенных сотрудниками НКВД в 1937-1940-х годах. Там протестующие собирались почтить память убитых и провести мемориальную акцию против насилия.

На кадрах, снятых из окна жилого дома, видно, как по полю бежит толпа, за ней следуют несколько микроавтобусов. Машины вклиниваются прямо в строй людей, рассекая шествия на более мелкие группы, а затем останавливаются прямо в толпе, чтобы провести задержания. После того как часть протестующих, отрезанная от остальных, попыталась убежать от погони, двинувшись назад, один из автомобилей силовиков меняет курс и следует прямо за ними.

Ранее МВД Белоруссии объяснило использование светошумовых гранат и резиновых пуль против протестующих тем, что акции не носили мирный характер, были зафиксированы группы по несколько десятков вооруженных радикалов, многочисленные факты сопротивления силовикам, перекрытия дорог.

Новый всплеск протестной активности в стране наблюдается с 26 октября после того, как Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку. Требования у протестующих не меняются на протяжении почти трех месяцев: отставка руководства страны, проведение новых, честных выборов и прекращение насилия со стороны силовиков. Лукашенко объявил происходящее террористической войной и поручил ужесточить законодательство в сфере охраны порядка, оправдав применение силы по отношению к недовольным. По данным Генпрокуратуры, ни одна из жалоб граждан на издевательства правоохранителей до сих пор не прошла проверку.