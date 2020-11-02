МВД Белоруссии объяснило использование гранат и пуль против протестующих

Акции протестующих в выходные дни в Белоруссии изначально приобрели не мирный характер. Об этом заявили в МВД страны, комментируя традиционные шествия выходного дня. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В Минске на акции были зафиксированы группы из десятков «агрессивно настроенных молодчиков», вооруженных газовыми баллончиками, камнями и «незарегистрированной атрибутикой», отмечают в МВД. Зафиксировано применение самодельной бомбы, перекрытия движения, а также многочисленные случаи противодействия силовикам.

«Сотрудники милиции в свою очередь неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий, предпринимали меры по пресечению правонарушений», — заявили в ведомстве, объясняя использование светошумовых гранат и резиновых пуль против протестующих. По всей Белоруссии было задержано около 300 человек за нарушения порядка проведения массовых мероприятий, по фактам сопротивления МВД открыты уголовные дела, говорится в сообщении.

30 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о переходе протеста к последним этапам «цветной революции», характеризующимся радикализацией, и пригрозил, что власти будут пресекать это всеми возможными средствами. Он также поручил ужесточить нормативно-правовую базу в области охраны правопорядка.

Ранее Лукашенко вслед за КГБ, Генпрокуратурой и МВД уже обвинял протестующих в экстремизме и даже терроризме, подготовке диверсий в составе организованных преступных группировок под руководством иностранных инструкторов. В связи с этим были закрыты западные границы Белоруссии.

Новый всплеск протестной активности в стране наблюдается с 26 октября после того, как Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку. Требования у протестующих не меняются на протяжении почти трех месяцев: отставка руководства страны, проведение новых, честных выборов и прекращение насилия со стороны силовиков. По данным Генпрокуратуры, ни одна из жалоб граждан на издевательства правоохранителей до сих пор не прошла проверку.