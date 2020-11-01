Минская милиция объяснила стрельбу во время протестов

Официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич объяснила, что силовики стреляли в воздух, пытаясь таким образом остановить участников несанкционированного митинга в столице. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам Ганусевич, сотрудники правоохранительных органов произвели предупредительные выстрелы в воздух, тем самым пресекая нарушения законодательства. На вопрос о том, стреляли ли силовики резиновыми пулями под ноги участникам протестов она ответила, что не располагает такими данными.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии начали задерживать протестующих. Кроме того, в Минск въехали бронированные вездеходы без номеров с пулеметами на крыше. Очевидцы сообщили, что спецтехника проследовала в направлении стелы «Минск город-герой».

26 октября, после того как бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку, в стране начался новый всплеск протестной активности. Ряд крупных предприятий столкнулся с проблемами на производстве, на улицы вышли студенты, пенсионеры и врачи.