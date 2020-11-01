В Минске начались задержания протестующих

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии начали задерживать протестующих, сообщает РИА Новости.

Материалы по теме «Вопли стояли душераздирающие» Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске Борьба на истощение Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?

Несколько человек уже задержаны за участие в несанкционированной акции. Местные СМИ сообщали о стрельбе, однако официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич эти данные опровергла.

Собеседница агентства призвала граждан соблюдать белорусское законодательство.

Ранее сообщалось, что в Минске заметили бронированные вездеходы с пулеметами на крыше.

26 октября, после того как бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку, в стране начался новый всплеск протестной активности. Ряд крупных предприятий столкнулся с проблемами на производстве, на улицы вышли студенты, пенсионеры и врачи. Президент Александр Лукашенко не считает, что победил на выборах в августе обманом, а также называет все сообщения об издевательствах над задержанными и заключенными фейками. События последних дней в стране он назвал «террористической войной».